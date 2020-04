Acqui-Genova: lavori per il Terzo Valico, modifiche alla circolazione

GENOVA - C'è anche un regionale che circola sull'Acqui-Genova fra quelli coinvolti direttamente dalle modifiche varate da Trenitalia per consentire lo svolgimento degli interventi propedeutici alla realizzazione della nuova linea del Terzo Valico nei pressi di Bivio Fegino, nel nodo di Genova. Per consentire le attività, programmate da Rete Ferroviaria Italiana, è previsto - nelle mattinate di sabato 18 e domenica 19 aprile - un cambio dell'orario di partenza per il treno R 6052, che per l'occasione circolerà con la "relazione" R 33170. In entrambi i giorni il convoglio anticiperà il via da Genova Brignole (alle ore 7.02), Genova Principe (ore 7.09) e Genova Sampierdarena (ore 7.16). Invariate restanti fermate ed orari.