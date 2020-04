Tesi su Skype e festa in casa per Ilaria Magrì: "È stata l'emozione più grande della mia vita"

CASTELLETTO D'ORBA - Il primo sentimento è stato quasi di rabbia. «Ma come? Dopo tre lunghi anni di studio, con tutti i sacrifici fatti, mi devo veramente laureare online?». In un primo momento Ilaria Magrì è rimasta un po’ amareggiata. «Sapevo che molto probabilmente sarebbe andata così, era nell'aria già da diversi giorni – prosegue la neo dottoressa -. Ma fino a quando non è arrivata l'e-mail di conferma dalla Facoltà ho sperato di poter discutere la tesi nell'aula della Facoltà, davanti ad una commissione e ai miei famigliari, in un mix di emozioni per l'epilogo di un percorso importante fatto, come per tutti gli studenti, di alti e bassi».

La tesi nata da un progetto concreto sul sistema informativo contabile e i documenti consuntivi dell'ente locale. Punto di osservazione: il comune di Serravalle Scrivia. Non proprio una materia accessibile a tutti. «Ho messo a confronto la situazione antecedente e poi successiva al passaggio dalla contabilità finanziaria a quella finanziaria potenziata». Il ricordo è comunque di grande impatto. «È stata l'emozione più grande della mia vita e poi con me avevo la mia famiglia e non serviva altro. Sicuramente, penso rimarremo nella storia noi laureati nell'era del coronavirus». Ora è il tempo di misurarsi con la vita professionale, una prova che non tarderà ad arrivare.