Emergenza Covid: raccolti oltre 38 mila euro

OVADA - L'utilizzo dei fondi raccolti attraverso il Consorzio Servizi Sociali è già stato illustrato qualche giorno fa dal sindaco, Paolo Lantero. C'è però un dettaglio maggiore rispetto ai 38.435 euro versati dagli ovadesi dall'avvio dell'iniziativa. Tra le voci più importanti il trasferimento alla Croce Verde Ovadese per l'acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale e di altro materiale necessario a far fronte all'emergenza per un valore di 7 mila euro, l'Ordine alla alla Croce Rossa Italiana, comitato di Casale, per la fornitura di 5.000 dispositivi anti covid19 per un importo complessivo di 8.845 euro e al Comitato di Alessandria per la fornitura di 20.000 mascherine chirurgiche per un importo complessivo di 6 mila euro. Tante le associazioni che hanno voluto dare un contributo, secondo le loro possibilità. Tra queste, dei giorni scorsi, si segnala la donazione di 3 mila euro effettuata dalla comunità musulmana presente in città. La raccolta continua.

La donazione si potrà fare tramite bonifico intestato a Consorzio Servizi Sociali. Iban IT 78 H 03268 48450 0B2863497850

Causale: emergenza Covid19 Ovada.