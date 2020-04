Un video al giorno: ecco come un prof diventa virale in una classe di 26 mila studenti

Un milione di visualizzazioni per il video del prof che, con ironia, prende in giro docenti e alunni.

Oggi si può dire che Sandro Marenco, insegnante di lingue, quest'anno di sostegno al liceo scientifico di Alessandria, è diventato un vero e proprio fenomeno virtuale. In questo momento in cui tutti siamo costretti a casa per combattere il nemico invisibile, il coronavirus, il prof ha pensato di “alleggerire” l'isolamento con la tecnologia. I suoi video postati su tik tok hanno conquistato i giovani tanto è vero che ora la sua classe è composta da 26 mila alunni.

«Tutto è nato per gioco – spiega Sandro Marenco- e alla luce del successo riscontato ho deciso di continuare perchè mi sono accorto che è un modo per non lasciare soli gli studenti in questo momento. Io li vedo tutti i giorni in video e mi rendo conto che sono spiazzati, non sanno cosa fare e, per assurdo, noi professori siamo il loro punto di riferimento.» Aggiunge Marenco: «Essere anche su tik tok con ironia e leggerezza è un modo per dire loro “non preoccupatevi, ci siamo noi con voi”, in uno spazio tutto loro, con il linguaggio e con i tempi ai quali sono abituati».