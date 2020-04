Marcello Crocco in diretta su Rai1

OVADA -Sarà protagonista alle 10.30 su “Storia italiane”, la trasmissione della mattina di Rai1 che ha raccolto il testimone di Unomattina. La storia del flautista che tutte le sere suona per la sua città ha fatto breccia. E così Marcello Crocco, dalla sua abitazione, sarà il protagonista principale di un collegamento in cui ci sarà spazio anche per “Covi a casa”, il progetto di cura domiciliare del Covid-19 (attorno alle 9.30) sviluppato nel distretto sanitario Ovada – Acqui dopo la malattia di Paola Varese, primario del reparto di Medicina dell’Ospedale Civile. Crocco riproporrà il racconto delle ultime settimane: le prime suonate in diretta Facebook, le richieste delle persone affacciate sui balconi di piazza XX Settembre e aree limitrofe, il messaggio di ringraziamento del premier albanese Edi Rama.