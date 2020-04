Sospensione per Tosap e imposta sulla pubblicità

OVADA - Sospensione della tassa sull'occupazione del suolo pubblico (rimodulata con la delibera adottata nell'ultimo consiglio comunale) e dell'imposta sulla pubblicità fino a fine luglio. Sono i primi provvedimenti assunti dall'Amministrazione Comunale di Ovada. "Stiamo lavorando - ha spiegato l'assessore al Bilancio, Sabrina Caneva, in un video messaggio sulla pagina Facebook del sindaco Paolo Lantero - ad alcuni importanti interventi per andare incontro ai nostri cittadini". Allo studio con il Consorzio Servizi Sociali ci sono anche le modalità di gestione dei fondi accordati dal Governo, poco più di 150 mila euro, per la solidarietà alimentare ai cittadini in difficoltà.