La nascita di Noemi, un fiocco rosa in tempi di emergenza

OVADA - È nata giovedì scorso all'ospedale di Alessandria, quasi a voler portare un messaggio di speranza nel pieno dell'emergenza sanitaria. Da domenica sera la piccola Noemi, figlia di Elisabetta Ferraris e di Simone Portigliati e sorella della piccola Ines è a casa, con grande soddisfazione dei nonni Sandro, Marina e Wanda. Nessuno fra i parenti si sarebbe mai immaginato di vederla venire al mondo nel bel mezzo della più complessa crisi sanitaria che il nostro Paese abbia dovuto affrontare. Una situazione che ha costretto la famiglia molarese a cambiare in corsa la meta prescelta per il parto. L'articolo più ampio è disponibile sul numero de "l'ovadese" in edicola da oggi, giovedì 2 aprile.