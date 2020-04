"Ciao Beppe, hai fatto grande la pallavolo"

ALESSANDRIA - C'è una storia bella nelle immagini che Vincenzo Barberis ha raccolto: la storia di Giuseppe Faragli, innamorato della sua pallavolo, che nei molti anni della sua presidenza del comitato provinciale ha raggiunto grandi traguardi, una ventina di club, protagonisti anche nei campionati nazionali, e un lungo elenco di successi anche nelle categorie giovanili.

Beppe se ne è andato in silenzio, come ha sempre vissuto, dietro le quinte, anziché sulla ribalta che avrebbe meritato. In questi giorni moltissimi i ricordi mandati in redazione. Tutti, anche, a fare il tifo per Elisabetta, la moglie, perché possa vincere la partita.