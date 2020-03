Lions Club: raccolta fondi per i presidi ospedalieri del territorio

OVADA - La sospensione provvisoria delle attività per l'emergenza sanitaria in atto non ha interrotto le iniziative che il Lions Club di Ovada ha deciso di promuovere. Nei giorni scorsi, infatti consiglio direttivo del Club ovadese, supportato da tutti soci, ha deciso di stanziare un contributo economico per fronteggiare i costi.

"In merito all’individuazione dei destinatari è stato deciso di dare priorità al territorio ovadese - spiegano dall'associazione cittadina -, dividendo l’importo stanziato tra la “Raccolta fondi per i Presidi sanitari e territoriali di Ovada”, l’Ospedale di Novi e la Protezione Civile di Ovada per l’acquisto di DPI e altro materiale idoneo alla sicurezza dei propri operatori impegnati in campo. Il Lions Club di Ovada coglie l’occasione per ringraziare tutti i medici, infermieri, oss, volontari e tutti gli altri lavoratori che in questi giorni non si sono tirati indietro e si stanno prendendo cura della nostra vita a discapito della propria".