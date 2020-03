Scout: raccolta fondi per l'acquisto di tablet per i malati

OVADA - Arriva dai ragazzi del clan “Scatola di colori” del Gruppo Scout Ovada 1 un’iniziativa a favore dei malati di Covid-19, ricoverati negli ospedali della provincia, in particolare quelli di Novi Ligure. La raccolta fondi attivata in questi giorni punta all’acquisto di tablet per permettere a chi è malato di mantenere i legami con le famiglie. “In questi giorni – spiegano i promotori - abbiamo realizzato quanto sia difficile sentirsi parte di una comunità dovendo rimanere chiusi nelle nostre case". “Abbiamo pensato a lungo per trovare un’idea che rispecchiasse il nostro motto: “sempre pronti a servire”. Gli strumenti informatici ci permettono di mantenere le relazioni tra noi”. E ancora: “Spesso noi giovani abusiamo proprio di quella tecnologia che ora manca ai ricoverati in isolamento nelle strutture ospedaliere. Dai commoventi racconti del personale sanitario, abbiamo capito che la loro sofferenza non è solo fisica, ma anche emotiva. Per questo abbiamo pensato di raccogliere fondi per l’acquisto di strumenti attraverso i quali i pazienti possano mantenere un vitale legame con le loro famiglie. Siamo in contatto con il personale sanitario degli ospedali per destinare eventualmente i fondi anche ad altri obiettivi e vi informeremo sui loro utilizzi”.

IBAN: IT55T0306909606100000141466

Intestatario: Gruppo Scout Ovada 1

Causale: raccolta fondi tablet