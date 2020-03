Contagiato anche il consigliere regionale Daniele Poggio

CAPRIATA D'ORBA - Il consigliere regionale Daniele Poggio, noto esponente della Lega in provincia di Alessandria, già sindaco di Capriata d’Orba, si è aggiunto alla lunga lista di contagiati dal Covid 19: le sue condizioni di salute non destano preoccupazioni e, dopo gli accertamenti effettuati all’ospedale ‘San Giacomo' di Novi Ligure, è rientrato nella sua abitazione di Capriata d’Orba, dove si trovava in isolamento preventivo con la moglie dall’8 marzo, avendo partecipato alle attività del consiglio regionale del Piemonte nei giorni precedenti.

Domenica scorsa, trascorsa una settimana di quarantena volontaria, Poggio ha accusato un innalzamento della febbre e deciso di rivolgersi al numero verde per attivare le procedure previste dal protocollo anti coronavirus: un’ambulanza ha immediatamente raggiunto il suo domicilio, il medico lo ha visitato e successivamente predisposto il trasporto all’ospedale di Novi Ligure, dove è stato sottoposto a tutti gli esami, compreso il tampone. Ieri è rientrato a casa e attraverso la sua pagina Facebook fatto rassicurato amici e conoscenti: “Ora sono a casa e continuo la mia quarantena in isolamento. Colgo questa occasione per ringraziare tutti gli operatori sanitari, che ogni giorno mettono a rischio la loro vita per assistere i malati. Mi preme di invitare la popolazione alla calma e ricordo di seguire rigidamente le norme previste". La pagina Facebook di Daniele Poggio si apre con l’invito l’hashtag #Iorestoacasa.