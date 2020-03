Coronavirus: sono 43 i decessi in Piemonte, 17 in provincia. C'è il primo guarito

ALESSANDRIA

ORE 17 - Persone in quarantena: arrivano gli elenchi ma non si sa come applicare il Decreto

ORE 16.50 - "Ho 30 anni e rischio la vita: perché non lo capite?": la testimonianza di una giovane alessandrina

ACQUI TERME

ORE 15.35 - In città restano 7 i ricoverati positivi al Covid 19. I tamponi effettuati salgono a 6. Le donazioni di associazioni e privati superano i 43mila euro.

VALENZA

ORE 15.30 - Anche Valenza si ferma per contrastare il coronavirus

TORINO

ORE 13.50 - Sono 14 i nuovi decessi in Piemonte di persone positive al test del coronavirus rilevati tra la notte di ieri e questa mattina dall’Unità di crisi. Complessivamente il totale dei deceduti è di 43, di cui il 70% uomini e il 30% donne. L’età media è di 80 anni.

Il totale dei decessi appare così ripartito per provincia di residenza: 17 ad Alessandria, 10 a Torino, 4 a Biella, 4 a Novara, 3 a Vercelli, 2 ad Asti, 2 a Cuneo, 1 nel Vco. Attualmente sono 130 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

Intanto, il paziente 'numero uno' in Piemonte è definitivamente guarito: ll’uomo era in isolamento a casa da 24 ore dopo essere stato dimesso dall’ospedale Amedeo di Savoia.

BORGHETTO BORBERA

ORE 13.35 - L'annuncio del sindaco: c'è il primo positivo in paese.

ALESSANDRIA

ORE 12.50 - L'ospedale di Alessandria cerca personale: i bandi

VALENZA

ORE 12.30 - Il sindaco Barbero ha annunciato il primo decesso a causa del coronavirus in città.

CASALE MONFERRATO

ORE 12.25 - Sanificazione in corso in città.

LU E CUCCARO

ORE 12.15 - Sindaco e giunta affrontano l'emergenza

NOVI LIGURE

ORE 11.55 - Un caso sospetto di positività in Comune.

TORTONA

ORE 11.35 - Croce Verde e Croce Rossa insieme per contrastare l'emergenza:qui tutte le foto.

ORE 11.15 - Iniziata l'evacuazione delle suore di Tortona.

ALESSANDRIA

ORE 10.30 - Farmaci e spesa a domicilio con Anteas e Oftal

ALBA

ORE 9 - Il governatore Cirio spiega le richieste fatte al governo per sostenere l'economia piemontese