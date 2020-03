Coronavirus: i morti in Piemonte salgono a dodici

ROMA

ORE 11.30 - Il documento del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, che chiarisce tutti i punti del decreto del governo sull'emergenza coronavirus.

CASALE MONFERRATO

ore 11 - Chiusi al pubblico gli uffici comunali

ORE 9.45 - Salgono a dodici le vittime per coronavirus nella nostra regione: l'Unità di crisi piemontese comunica infatti che sono deceduti nella notte due pazienti ricoverati presso l’ospedale di Vercelli, risultati positivi. Si tratta di un uomo di 81 anni di Cavallirio (No) e di un altro di 50 anni di Vercelli: entrambi erano pluripatologici e in trattamento con casco cpap.

Un terzo decesso di una donna di 72 anni, di Settimo Torinese, sempre positiva al virus, si è registrato all’ospedale di Chivasso (To).

OVADA

8.30 - Il regionale delle 7,27 per Genova quasi vuoto.