Ruoli Tari e Ici in arrivo nelle case ovadesi

OVADA - Palazzo Delfino è deciso a recuperare un totale di 244.369 euro della tassa sui rifiuti ancora non versati nelle casse comunali e riferiti al 2014. Sono stati approvati e resi esecutivi i ruoli, pubblicati dal pomeriggio di ieri sull'albo pretorio del comune, che coinvolgono contribuenti morosi. Ora la questione passerà all'Agenzia delle Entrate, una volta preso atto dell'impossibilità di rientrare delle cifre mancanti con metodi meno coercitivi. La cartelle arriveranno a destinazione nelle prossime settimane. Un percorso che di norma richiede anni dal primo avviso bonario fino all'emissione del ruolo vero e proprio: si passa infatti attraverso i solleciti tramite raccomandate e le notifiche di accertamento. La cifra da recuperare comprende le effettive mancanze più le sanzioni. La gran parte delle cartelle sarà inviata in Provincia di Alessandria. Stessa operazione per ruoli Ici riferiti al 2011. In questo caso la cifra è però più limitata: 27.387 euro.