Contrordine: i campionati si fermano ancora

ALESSANDRIA - Contrordine: in Piemonte il calcio dilettantistico non riparte. Il comitato regionale della Figc - Lnd solo ieri aveva diramato un comunicato con la programmazione per il weekend dal 6 al 10 marzo, di fatto al completo, con i turni saltati lo scorso fine settimana (7a giornata in Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, 4° turno in Seconda e 5° in Terza). Ma in queste ore, alla luce di difficoltà emerse in alcuni impianti, e in alcune località per ordinanze comunali, il consiglio direttivo sta per deliberare un ulteriore rinvio.

Lo stesso provvedimento sarà adottato anche dalla delegazione provinciale di Alessandria. Lo stop interessa anche i campionati delle categorie giovanili, l'Eccellenza femminile e il calcio a 5.