In Consiglio il bilancio 2020 - 2022

OVADA - L'ultimo punto inserito in corsa nell'ordine del giorno è l'interrogazione presentata da Angelo Priolo, consigliere di "Ovada viva" sulla situazione del cantiere di piazza XX Settembre, l'annosa questione del completamento del marciapiede dopo il ritrovamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi sotto la sede stradale. Si riunisce stasera, lunedì dalle 20.30, il consiglio comunale. Piatto forte la discussione del bilancio di previsione 2020 che, gioco forza, sarà molto condizionato dagli strascichi dei due eventi alluvionali di ottobre e novembre 2019. Nel corso della serata si procederà anche all'approvazione del piano delle alienazioni di immobili comunali per il triennio 2020 - 2022, del nuovo regolamento sulla tassa per l'occupazione del suolo pubblico e le relative agevolazioni. Infine la mozione presentata dal gruppo "Ovada viva" per l'intitolazione dell'ospedale di via Ruffini al professor Vincenzo Genocchio.