Iginio Olita è il nuovo prefetto di Alessandria

ALESSANDRIA - È Iginio Olita, brindisino classe 1954, il nuovo prefetto di Alessandria: in arrivo dal Verbano-Cusio-Ossola, la sua nomina è stata ufficializzata nel corso del Consiglio dei Ministri di martedì scorso. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Padova, sposato, inizia la sua carriera nel 1982 alla prefettura di Venezia come vice consigliere; dopo una lunga trafila nell'amministrazione pubblica - ricoprendo ruoli importanti anche a Venezia e Verona - diventa prefetto nel 2016. Ora il nuovo incarico a Palazzo Ghilini.