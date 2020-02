Collaudo positivo: Ovada - Novi pronta a riaprire

CAPRIATA D'ORBA — Salvo imprevisti dell'ultim'ora sarà aperto domattina il ponte provvisorio sul rio Albedosa, soluzione adottata dalla Provincia di Alessandria per ricollegare le due parti di strada 155 "Ovada - Novi" divise dal crollo del vecchio ponte lo scorso 21 ottobre. Le specifiche erano state comunicate al momento dell'installazione un paio di settimane fa: quattro travi d’acciaio lunghe 21 metri, larghezza totale di 7, aggirano l'interruzione sulla carreggiata principale. La struttura, presa in affitto per due anni, arriva dall'Olanda. Costo complessivo dell'operazione: 390 mila euro.

Venerdì scorso il collaudo effettuato per mezzo di quattro mezzi pesanti per un peso complessivo di 160 tonnellate. Alla riapertura manca l'ultimo dettaglio: la convenzione tra Provincia e comune di Capriata d'Orba che regoli con precisione le modalità di utilizzo in caso di allerta meteo e la vigilanza, esigenza ritenuta prioritaria dal piccolo comune che vede ricollegato il suo centro con la frazione di Pratalborato.