Ovadese fa e disfa: a Gavi finisce 2-2

GAVI - Finisce 2-2 il derby del Pedemonte tra Gaviese e Ovadese Silvanese. Squadra ospite protagonista di un bel primo tempo. Al 7' il vantaggio ovadese con Minardi che, dal centro dell'area, azzecca una bella girata di destro; la palla sbatte sulla traversa e poi sulla schiena dell'incolpevole Benabid. Formazione di Pastorino che controlla il gioco, pur non creando particolari problemi alla difesa avversaria. Il pareggio è un fulmine a ciel sereno: Roncati perde un pallone a centrocampo con la difesa mal posizionata. Repetto scappa e apre sulla destra per La Neve che supera l'uscita di Cipollina. Subito dopo è Sala, imbeccato in area da Cimino a sprecare l'occasione del nuovo vantaggio ovadese.

Inizio di ripresa con la formazione di casa più decisa. Il vantaggio si concretizza con Lombardi che si incunea in area e batte Cipollina. L'Ovadese sembra accusare il colpo e perdere di lucidità anche perchè le alternative non cambiano il quadro tattico. Al 30' nasce dalla fascia destra il definitivo pareggio. Palla in area di Cimino, raccoglie Cazzulo che di piatto destro trova l'angolino basso fuori della portata di Benabid. Il finale di partita non produce ulteriori sussulti.