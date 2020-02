Plastipol: a Chieri in palio un pezzo di salvezza

OVADA - Sono punti pesanti in chiave salvezza quelli che Plastipol e Chieri si contenderanno questa sera sul campo torinese. Le due squadre arrivano all'appuntamento distanziate di due lunghezze e in piena bagarre per acciuffare l'ultimo posto disponibile per la salvezza diretta. Formazione ovadese che prova a riprendere la marcia interrotta bruscamente a inizio dicembre con l'infortunio al palleggiatore titolare Nistri. Il giocatore è rientrato sabato scorso contro Cuneo ed i benefici si sono visti, almeno in una prima parte di sfida in cui il sestetto di Suglia ha conteso la vittoria alla seconda della classe. In trasferta anche la Cantine Rasore che va sul campo dell'Autofrancia Torino. Per il sestetto ovadese sfida molto complicata contro una squadra che nutre ancora ambizioni di playoff dalla quinta posizione in classifica.