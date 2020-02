Acqui - Genova: lavori in Valpolcevera da metà marzo otto treni fino a Borzoli

OVADA - Le date cerchiate in rosso sul calendario sono quelle che vanno dal 15 al 25 marzo, lasso di tempo in cui dovrebbe essere completato il cantiere che porterà all'installazione del tratto di viadotto Polcevera (nell'occasione sarà sistemata una campata da 100 metri sopra i binari) sopra le linee “Bastioni” e “Sommergibile”. I dettagli sono emersi lunedì scorso durante il vertice con Trenitalia, assessore ai Trasporti della Liguria, Giovanni Berrino, sindaci della Valle Stura e rappresentanti dei pendolari. Al momento non è escluso un possibile ulteriore slittamento dell'intervento che, di fatto, andrebbe a posticipare la sospensione della tratta, sempre per la durata di dieci giorni. Fatto sta che, anche nel periodo della chiusura, sarà garantita la circolazione di otto convogli su rotaia: due collegamenti verso Genova nel primo mattino (alle ore 5.44 e alle 6.43). A seguire le corse delle 11.57 e 16.47.

In direzione opposta i viaggi delle 7.13, 9.17, 13.20 e 19.20. Sono le quattro coppie di treni che svilupperanno la corsa tra le stazioni di Acqui e Genova Borzoli nei dieci giorni in cui la Acqui - Genova sarà chiusa per i lavori. La prosecuzione della corsa fino a Borzoli era una delle richieste messe nero su bianco dal Comitato Valli Orba e Stura in vista dell’incontro. «Da questo punto di vista - ha commentato il presidente, Fabio Ottonello - possiamo ritenerci abbastanza soddisfatti». Nel concreto la maggior parte dei collegamenti si fermerà alla stazione di Campo Ligure. Da lì si prenderà il bus e con l’autostrada si arriverà fino al casello di Genova Prà. Da quel punto si potrà procedere sulla linea metropolitana genovese. «Ci sono state date rassicurazioni - prosegue Ottonello - sulla durata del blocco: una decina di giorni. Un periodo tutto sommato limitato che ci rincuora». Nella giornata di ieri è arrivata l’indicazione, da confermare, tra il 15 e il 25 marzo prossimi.