Sviluppo dell'Ovadese: convegno a Villa Bottaro

OVADA - È stato inserito nel programma delle iniziative previste per festeggiare i 50 anni dall'istituzione della Regione Piemonte il convegno dedicato allo sviluppo locale, in programma domani pomeriggio, venerdì 21 febbraio, a partire dalle ore 16.30 presso villa Bottaro, a Silvano d'Orba. Relatore d'eccezione de “La strategia nazionale per le aree interne e il territorio ovadese” sarà l'economista Giampiero Lupatelli, esperto di pianificazione territoriale e strategica e in valutazione economica nonché vicepresidente del Caire (la Cooperativa Architetti e Ingegneri, ndr). Nel corso dell'evento interverranno anche i rappresentanti di alcune associazioni che operano nella nostra zona.

«Sarà un’occasione per confrontarci con professionisti che svolgono quotidianamente le loro attività in diversi campi – spiega Pino Coco, sindaco del paese –. Vogliamo capire se esistono i presupposti per dare luogo a un progetto unitario che, a sua volta, possa offrire un risultato significativo per tutto il territorio. Bisogna operare in sinergia se si vogliono ottenere benefici utili per tutta la comunità allargata dell’Ovadese». Il filo conduttore del dibattito sarà rappresentato dalla Snai, la Strategia nazionale aree interne che, con l’approvazione della legge di bilancio del 2020, prevede il concentramento di maggiori risorse, a fronte di un incremento delle aree progetto, raddoppiate (da 72 a 150 su tutto il territorio nazionale) rispetto allo scorso anno.