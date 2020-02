Lions: otto distributori aderiscono al "Self-Servito" per i disabili

OVADA - Ci sono anche degli otto dei nove distributori di benzina presenti in città fra quelli che, già da un po’ di tempo, applicano le tariffe del self-service a tutti i guidatori disabili che vanno a fare il rifornimento dei rispettivi mezzi attraverso le colonnine. Da ieri mattina all'ingresso delle stazioni di servizio Eni di via Gramsci e di strada Voltri, l’Esso e l’IP di via Novi, il Kerotris di strada Priarona e i Q8 di strada Voltri, via Molino (a Belforte Monferrato) e via Novi (a Silvano d’Orba) è presente un cartello informativo che, oltre ad informare gli automobilisti, attesta che “Il gestore di questa stazione vi offre il Self-servito”.

«L’idea è venuta al nostro socio onorario Paolo Bolzani – ha precisato Alessandro Bruno, presidente del Comitato Disabilità del Lions Club ovadese, che promuove l'omonima iniziativa –. Da non vedente, lui, che è residente ad Alessandria ma si muove frequentemente, ha riscontrato spesso problemi una volta arrivato alla pompa di benzina». Il Comune di Ovada ha concesso il patrocinio. «Sono questi piccoli gesti, promossi senza clamore, a fare la comunità – ha precisato il sindaco di Ovada, Paolo Lantero –. Per questo motivo desidero ringraziare personalmente il Lions Club per aver riacceso i riflettori su una tematica importante».