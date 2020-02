Giovanili: solo successi per i Boys, Juniores ko di misura

OVADA - Turno decisamente positivo per i Boys tutti vittoriosi. Gli Allievi di Silvio Pellegrini superano la Viguzzolese per 7-0. Partita in discesa per i Boys che dopo 5 minuti sono già sul 3-0. A segno Merialdo con una tripletta, quindi un gol ciascuno per Costarelli, Bottero, Montobbio e Facchino. Domenica trasferta con l’Arquatese. Gli Allievi 2004 fascia B di Biagio Micale non hanno difficoltà a superare il fanalino di coda Montiglio per 13-0 con sei reti di Chiaromonte, tripletta di Tagliotti, doppietta di Caliguri e un gol per Palacios e Barbato. Domenica scontro con la capolista Derthona Calcio Giovanile.

Netta affermazione dei Giovanissimi 2005 di Biato sulla Valenzana Mado per 3-0. Gli orafi si presentano da secondi in classifica dietro la capolista Dertona e con il secondo migliore attacco del campionato. I Boys schierano un inedito 3-5-2, nel primo tempo apre le marcature Salvador su penalty concesso per atterramento di Torelli. Nella ripresa il suggello alla brillante prestazione in tutti i reparti: Steven Haga-Miranda (doppietta) conclude in rete le incursioni di Torelli e Cesana. I Boys scavalcano gli orafi come seconda difesa del campionato e restano terzi in classifica, ma la Valenzana Mado adesso li precede di un solo punto. Domenica trasferta a Bosco Marengo contro l’Audace Boschese. Infine i 2006 di Mauro Sciutto superano a Pozzolo i locali per 6-0 e consolidano il primato. Partita a senso unico con la Pozzolese che non supera il centrocampo. Doppiette di Tarantino e Vaccarello, quindi un gol per Di Chiara e Grillo. Domenica al Moccagatta impegno con gli Orti.

Unica sconfitta la Juniores Regionale a Lucento per 1-0. Contro i più quotati avversari gli ovadesi giocano alla pari. Al 24’ traversa di Viotti con un tiro dal limite e sulla ribattuta il portiere devia la conclusione di Panariello. Sul successivo angolo salvataggio del Lucento. Al 40’ in evidenza Carlevaro con una parata e al 43’ il gol locale di Salerno a conclusione di una incursione sulla destra. La ripresa diventa un assedio. Al 41’ Mazzotta non riesce a ribattere in rete; al 48’ un tiro di Oddone viene toccato con un braccio dal difensore e il rigore calciato da Costantino viene deviato in angolo. Sul successivo corner Oddone di testa sfiora l’incrocio. Sabato si ritorna a Silvano d’Orba per affrontare la Santostefanese, fanalino di coda, che tra l’altro ha conquistato la prima vittoria stagionale.

Presso l’Audax San Bernardino di Tortona si è svolto un torneo giovanile. I Boys 2007/2008 seguiti da Carmelo Barca hanno vinto sull’Olimpia Quattordio per 2-0 con reti di Porotto e n autogol, e sull’Audax per 3-2 con doppietta di Laino e una rete di Garaventa. Parità per 0-0 nell’ultima partita con l’Arquatese, ma per differenza reti il primato è per la formazione della Valle Scrivia. Utilizzati. Cogato, Molinari, Massone, Giulio Caneva, Davide Caneva, Allemanni, Maranzana, Boemia, Perasso, Garaventa, Laino, Porotto,