Ventisette aziende: Ovada protagonista a Milano

OVADA - «Una giornata importantissima per noi». Così Italo Danielli, presidente del Consorzio dell'Ovada docg ha commentato al termine della degustazione andata in scena ieri a Milano a The Westin Palace, in collaborazione con la sezione Ais del capoluogo lombardo. Quaranta giornalisti accreditati per la master class organizzata con bottiglie di Dolcetto comprese tra il 1997 e 2017. Ventisette le aziende rappresentate. «Una grande testimonianza – ha proseguito Danielli – del percorso di crescita fatto da tutto il territorio. Ed anche una bella soddisfazione. I nostri vini possono stare a questo livello dobbiamo fare squadra». A completare la panoramica anche un punto informativo allestito dallo Iat con materiale informativo sul territorio.