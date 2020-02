Un paese isolato e fragile

ROCCA GRIMALDA - La sala delle sede della Soms insufficiente a contenere tutti i cittadini. Rabbia, attesa e preoccupazione negli occhi dei partecipanti. Lo scenario è quello dell'incontro pubblico che si è tenuto a Rocca Grimalda per l'annoso problema della chiusura della strada delle fontane, la provinciale 199. Solo una delle tante criticità, sgradito lascito delle piogge dell'autunno 2019, secondo l'attuale vice sindaco Giancarlo Subbrero. Il più sentito dalla popolazione. Ad aggiornare sulla situazione il presidente della Provincia, Gianfranco Baldi e il responsabile della Direzione Viabilità, Paolo Platania. «Una situazione sicuramente complessa - è intervenuto quest'ultimo - come tante altre che ci troviamo ad affrontare. Non mi sento di dare date: forse sei mesi, forse un anno». I riscontri sono nella perizia geologica commissionata dal Comune e sulle scrivanie della Provincia. «E' necessario - ha affermato Subrero - che gli enti trovino la formula per fare rete e risolvere un problema che coinvolge anche diversi punti del centro storico. Il Comune è pronto a fare la sua parte, ha già messo a disposizione l'avanzo di bilancio per la copertura provvisoria delle somme urgenze». Non c'è una quantificazione delle risorse necessarie per la messa in sicurezza del versante accanto alla 199. «Da 500 mila a 1 milione di euro - non si è sbilanciato Platania - Dipende dal tipo di intervento».