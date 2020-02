Porte aperte al Baby Parking

OVADA - Si terrà sabato 15 febbraio il tradizionale “open day”del centro “Undue tre”, il progetto di baby parking gestito in via Novi dal Comune di Ovada e rivolto ai bambini, tra 13 mesi e 3 anni, del centro zona, di Belforte Monferrato, Castelletto D’Orba, Rocca Grimalda, Silvano D’Orba, Tagliolo Monferrato e Trisobbio. Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 17.30, da settembre a luglio, e offre ai bambini l’opportunità di vivere esperienze ludiche e formative in un ambiente appositamente strutturato. L’inserimento dei bambini avviene attraverso apposite liste di accesso, compilate secondo un ordine decrescente di età. Per l’accesso al servizio è previsto a carico delle famiglie un contributo mensile, il cui ammontare è individuato autonomamente da ciascun comune aderente all’iniziativa. Per ottenere le agevolazioni tariffarie è necessario presentare domanda al Comune di Ovada utilizzando l’apposito modulo. Informazioni più precise in ordine ai servizi offerti potranno essere richieste al Centro “Unduetre”: telefono 0143 833640 oppure 334 6339412.