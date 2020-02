Cantine Rasore: disco rosso a Rivarolo

OVADA - Il campo ha confermato le sensazioni della vigilia. Troppo forte la Fimpianti Rivarolo per la Cantine Rasore. La squadra ovadese torna dalla prima trasferta del girone di ritorno con un pesante 3-0 contro una squadra che ha confermato, a sette giorni dalla vittoria della Coppa Piemonte, di essere tra le più in forma della regione. I parziali: 25-14, 25-19, 25-11. In avvio coach Dogliero è costretto a cambiare l'assetto dopo l'infortunio alla caviglia patito da Angelini. Lanza è in palleggio, l'opposto è Lipartiti. Fossati e Grillo di banda, Carangelo e Pelizza le centrali. Ovada avanti nella prima frazione fino all'11-9 poi un pesantissimo parziale delle padroni di casa stravolge le cose. Rivarolo tritatutto anche nel secondo set: si arriva fino al 16-8, poi Ovada prova una rimonta che consente di riavvicinare le avversarie senza però mai insidiarle realmente. Senza storia la terza frazione.