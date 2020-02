Marketing territoriale: in arrivo i corsi della Casa di Carità con Sistema Monferrato

OVADA - Prenderà il via all'inizio di marzo il progetto promosso e organizzato dalla Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri in collaborazione con Sistema Monferrato sul tema del marketing territoriale. Si tratta di corsi gratuiti per titolari o dipendenti di aziende agricole - coerentemente interconnessi, per il raggiungimento di un miglioramento delle competenze professionali nell’ambito del management e contabilità, della comunicazione e della lingua straniera - che saranno avviati presso il centro “Oratorio Votivo” di via Gramsci. Il primo percorso, offerto gratuitamente alle aziende agricole e al costo di 84 euro a corso per occupati in aziende non agricole, è composto da 3 corsi da 16 ore l'uno condotto da Sistema Monferrato, il consorzio riconosciuto dalla Regione Piemonte che ha come obiettivo la rappresentanza della filiera turistica e promo-commercializzazione del prodotto turistico.

L'avvio è previsto nella giornata di lunedì 2 marzo, dalle ore 16.00 alle 20.00, con il corso Elementi di Marketing territoriale finalizzato ad alimentare un senso di consapevolezza e di appartenenza al proprio territorio. In docenti del Consorzio individueranno insieme ai partecipanti i punti di forza e di debolezza di quest’area di Monferrato, tra Lombardia e Liguria, e le opportunità che il mercato e i nuovi trend del turismo posso realmente creare uno sviluppo economico del territorio. «Le azioni di marketing territoriale - spiegano dall'Istituto - possono avere successo solo ed esclusivamente se guidate da due parole chiave: Autenticità e Identità. Il corso sarà inoltre propedeutico a creare una filiera turistica dell’Ovadese che possa presentarsi sul mercato nazionale ed internazionale con un’immagine coordinata ed efficace».

Il percorso, programmato al lunedì dalle ore 16.00 alle 20.00 presso i locali della Casa di Carità di Ovada, proseguirà con Digital Strategy & web Marketing. Negli ultimi dieci anni si è passati da concetto di “consumer” a quello di “pro-sumer” nella quale il consumatore diventa parte integrante della strategia di comunicazione di un’azienda. Il cliente diventa attore principale del processo di vendita al punto da creare una nuova forma di marketing, il marketing collaborativo. Il corso della durata di 16 ore sarà estremamente pratico, dopo una breve panoramica sulle opportunità che il modo digitale offre, si passerà ad esercizi pratici e simulazione che faciliteranno il corretto utilizzo dei social. A tutte le aziende partecipanti sarà fornita una scheda di valutazione sul proprio posizionamento nella rete, durante il corso sarà spiegato come sopperire in modo autonomo ad eventuali carenze.

Nell'ultimo tassello del percorso si parlerà di Accoglienza e customer care: la comunicazione da sempre è l’anima del commercio, ma nel mercato 2.0 assume un valore ancora più importante. Che essa sia offline o online, la comunicazione, accompagna il consumatore dal momento del desiderio di acquisto, all’acquisto stesso, al consumo e, caratteristica della nostra era, nella fase del post esperienza. La comunicazione deve creare attese positive ed essere in grado di gestire eventuali criticità che possono manifestarsi. Il corso fornirà gli strumenti utili a raccontare nel modo appropriato il “fattore wow” dell’azienda e gestire tutte le fasi di consumo, contestualizzandoli in base al mercato e alle diverse tipologie di pubblico.