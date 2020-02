Rocca: incontro con la Provincia per la strada "delle Fontane"

ROCCA GRIMALDA - È in programma per lunedì sera, 10 febbraio, a partire dalle ore 21.00, presso il salone della Saoms del paese, l'incontro pubblico con i rappresentanti della Provincia di Alessandria organizzato dal Comune di Rocca Grimalda. Il tema all'ordine del giorno riguarda la riapertura della provinciale 199, nota anche come "Strada delle Fontane", chiusa alla circolazione dei mezzi dallo scorso novembre a causa di una frana. Da allora i cittadini si sono fatti sentire in varie occasioni per chiedere il ripristino di una tratta pesantemente colpita dai fenomeni alluvionali dello scorso autunno. Un grido d'allarme condiviso anche dal vicesindaco (che, dalla scorsa primavera, in seguito al decesso dell'ex primo cittadino, Antonio Facchino svolge le funzioni spettanti alla fascia tricolore) Giancarlo Subbrero, che ha lavorato a lungo per ottenere questo appuntamento. La speranza del paese è che, nel corso del dibattito, aperto alla cittadinanza, possa arrivare la tanto attesa data della riapertura.