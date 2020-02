"Ori": presentazione in Enoteca con il professor Calabrese

OVADA - Appuntamento domani pomeriggio, venerdì 7 gennaio, alle 17.30 per la presentazione del progetto "Ori (acronimo di Ovadese Risorse Identitarie) - Ovadaland" che, come anticipato nei giorni scorsi, è stato premiato dalla Regione con un contributo di centomila euro per la promozione del territorio. A raccontare il valore di un’area che può presentare produzioni agricole di qualità e cibo genuino sarà il professor Giorgio Calabrese, docente di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l’Università del Piemonte Orientale di Alessandria, consulente del Ministero della Salute e, in passato, del comune di Torino per la gestione dietetica dei menù delle mense scolastiche. Il suo intervento è intitolato "Stile di vita, alimentazione e natura il nostro tesoro", tutti elementi con una forte connessione con il nostro territorio.

Calabrese, oltreché popolare volto della televisione, è anche molto noto per le sue battaglie a favore della dieta mediterranea e contro le truffe che si nascondono dietro a molti prodotti dimagranti industriali. Tra le sue numerose pubblicazioni è possibile consultare "Dimagrire con la dieta mediterranea" e "Stress&Dieta". "Dieta mediterranea: salute e bontà". Dal 1991 ha pubblicato una ventina di libri. L’ingresso per l’iniziativa è libero. Per ulteriori informazioni è possibile contattare lo 0143.1921243.