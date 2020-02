Il Comune lancia il Volontario Civico

LERMA - Lo spunto l’ha fornito il Comune di Camporosso che dal 2015 ha varato il “Progetto Volontario Civico”. A Lerma saranno già una ventina i volenterosi che sabato pomeriggio si occuperanno di pulire le rive del Piota, in zona Cirimilla. Sabato scorso è andata in scena la prima riunione di coordinamento del progetto che fa seguito all'appello lanciato qualche settimana fa dal sindaco Bruno Aloisio. Il problema: la manutenzione è diventata un onere in alcuni casi di difficile gestione, specie se le risorse non sono adeguate. «Al momento – spiega il primo cittadino – ci sono quasi 50 preiscritti, molti provenienti da altri paesi. La pulizia è il primo aspetto ma ci concentreremo anche su altri lavoro e momenti ludici».