Giovanili: Juniores ko, bene i Boys

OVADA - Il San Giacomo Chieri espugna (3-0) lo Stefano Rapetti di Silvano d’Orba e getta in piena lotta play-out l’Ovadese Silvanese. Tutte nella ripresa le reti dei Torinesi dopo che nel primo tempo la squadra di Magrì si era fatta più pericolosa e Carlevaro aveva parato un rigore. Al 2’ su cross di Perassolo conclusione di Cazzulo e la respinta del portiere veniva deviata sulla traversa. Successivamente sull’angolo di Pellegrini ancora Mazzotta colpiva l’incrocio esterno e al 12’ un colpo di testa di Masoni su cross di Cazzulo chiamava il portiere alla deviazione. Al 22’ si fa vico il San Giacomo con Maddalena che a porta vuota alza e al 30’ l’episodio del rigore: fallo di Perfumo su Lanza e dal dischetto Toffanello si fa respingere il tiro da Carlevaro. Nella ripresa cambia il volto della gara: al 14’ Maddalena infila nel sacco, al 26’ Lanza va vai a Perfumo e raddoppia e alla mezz’ora il 3-0 di Maddalena. Sabato trasferta proibitiva a Lucento.

Positiva ripresa per le formazioni provinciali. I Giovanissimi 2006 di Mauro Sciutto vincono alla grande per 13-0 contro l’Arquatese e conservano il vertice della squalifica. Non c’è stata partita con Vaccarello autore di cinque reti, Tarantini con quattro, quindi a segno Grillo con tre e una di Bavazzano. Sabato trasferta a Pozzolo. I Giovanissimi 2005 di Nildo Biato vincono in trasferta per 1-0 nella trasferta di Alessandria con la Don Bosco. In condizioni di scarsa visibilità per nebbia e su un terreno molto pesante gli ovadesi hanno tenuto bene il campo creando diverse occasioni, nel primo tempo la rete del successo che porta la firma di Steven Haga-Miranda bravo a ribadire in porta una prima conclusione ribattuta. I Boys tengono salda la terza posizione in classifica; sabato prossimo al Moccagatta sarà di turno la Valenzana Mado seconda del girone.

Affermazione a San Salvatore per 3-0 degli Allievi 2003 di Silvio Pellegrini. In gol Gaggero, Massari e Merialdo oltre alle traverse colpite da Massari. Un successo che non fa una grinza anche per la qualità del gioco espresso dai Boys. Domenica al Moccagatta arriva la Viguzzolese. I 2004 di Micale non concludono l’incontro al Centogrigio contro il Castellazzo causa nebbia. Il direttore di gara quando mancano 20’ alla conclusione sospende l’incontro sul punteggio di 1-1 con Tagliotti autore di un gol da antologia. Discutibile la direzione dell’arbitro che prima assegna un gol ai Boys e dopo la ripresa del gioco da centrocampo lo annulla. Il Comitato Provinciale dovrà quindi decidere sul recupero. Sabato casalinga a Castelletto d’Orba con il Montiglio.