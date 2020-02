Hsl e Castellazzo, destini incrociati

TORINO - Si incrociano i destini di Hsl Derthona e Castellazzo: i tortonesi vanno a fare visita all'Atletico Torino, battuto 3-0 all'andata, per mantenere la vetta della classifica prima dello scontro diretto con l'altra capolista, il Saluzzo, che sarà di scena al 'Comunale' di Castellazzo con i biancoverdi decimati dalle assenze per squalifica di Cirio e Mocerino e per infortunio di Oberti, Benabid, Ecker ed El Berd.

In Promozione occhi puntati al 'Cattaneo' per la sfida fra Asca e Acqui: i gialloblù hanno vinto solo una delle ultime sei partite subendo sempre gol, i termali vengono da cinque successi consecutivi con la porta inviolata. Derby anche a Valenza fra due squadre, Valenzana Mado e Ovadese Silvanese, in un momento difficile: i rossoblù cercano continuità di risultati dopo la sconfitta di misura con l'Acqui, gli arancioneri hanno un disperato bisogno di punti salvezza. La sorpresa Gaviese è di scena sul campo della Santostefanese, che ha macchiato una buona serie positiva con la sconfitta esterna con il Barcanova. L'Arquatese ospita il Cit Turin, per ritrovare la vittoria assente dal 3-0 esterno proprio sul campo dei biancogranata prima della pausa invernale.

Tutte le squadre scenderanno in campo domani alle 14.30.