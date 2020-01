Cena pro alluvionati: attiva la vendita dei biglietti

OVADA - Continua il lavoro della macchina organizzativa in vista della cena benefica a favore degli alluvionati del territorio colpiti dal maltempo dello scorso autunno. L'iniziativa si svolgerà sabato 15 febbraio alle ore 19.30 presso il Salone del Santuario di San Paolo. Da questa settimana sono in vendita presso lo sportello dell’Ufficio del Turismo di via Cairoli i biglietti per la cena del valore di 20 euro (10 per i partecipanti che hanno meno di 12 anni), mentre un altro ticket verrà rilasciato a coloro che desiderano versare solo un contributo senza partecipare alla serata. Anche i rappresentanti delle quattordici associazioni di volontariato che hanno partecipato alla prima riunione avranno a disposizione dei biglietti per proporli ai loro associati.

Stabilito il menù della serata come sempre preparato da abili cuochi: l’antipasto sarà a cura del gruppo Galasanzio dei Padri Scolopi; il primo piatto sono le penne del Borgo con zucchine, panna e pancetta, il secondo è costituito da arista arrosto con contorno a cura dell’Arci del Borgo, mentre il dolce sarà costituito da una varietà di torte preparate dalle signore della Parrocchia. Ci saranno anche vino sfuso in caraffe, acqua e caffè. Il servizio ai tavoli sarà gestito dai ragazzi di Borgallegro e dagli Scout.