Roberto Tiranti: «Insegno canto nell'era dei talent»

OVADA - «La musica? Non è tutto e subito. Anche se cercano di farcelo credere».Roberto Tiranti è un cantante poliedrico. Nel suo curriculum artistico ci sono i New Trolls e il gruppo metal dei Labyrinth. Nella divisione di musica moderna della scuola Rebora di Ovada insegna canto e nell'ultimo anno, con Francesca Cacciavillani, ha curato il progetto del coro per adulti. Un gruppo eterogeneo, che spazia dai 30 agli 80 anni, e che continua a crescere: ad oggi conta all'incirca 30 membri. «L'obiettivo è divertirsi - imparare a cantare e a stare insieme. In un panorama musicale che è molto cambiato, rimane valida una regola. In un coro ogni componente deve rispettare lo spazio altrui e lavorare ad un obiettivo comune»

