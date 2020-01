Plastipol e Cantine Rasore: si allunga la serie negativa

OVADA - Due sconfitte e due gare tutto sommato simili per la Plastipol e la Cantine Rasore. A beneficiare del momento difficile delle ovadesi del volley Cerealterra e Scurato che con prestazioni non trascendentali sono uscite dal Geirino con l’intera posta.

I maschi Non è bastato il recupero di Mangini per tornare alla vittoria. Se il sestetto di Suglia aveva dato buone indicazioni a Biella, davvero brutta è stata la prova di sabato scorso. I parziali: 13-25, 19-25, 26-28. Due set di grande sofferenza per la Plastipol che ha faticato a trovare i suoi equilibri. In avvio regia affidata al giovane Gasti. Nella seconda frazione avvicendamento con Bistolfi senza risultati apprezzabili. La frittata però è quella del terzo set. Ovada sale 19-11 e si presenta sul 24-20 pronta a rimettere in discussione la sfida. I quattro set point vengono però sprecati con errori banali, la formazione ospite non se lo fa dire due volte e chiude appena possibile. “Lasciamo punti che valgono doppio – ha commentato al termine il direttore sportivo Alberto Pastorino – Spiace che a prestazioni di buon livello contro avversari importanti ne seguano altre negative che ci mettono in difficoltà anche in classifica”. Ora pausa di due settimane prima del ritorno in campo contro Cuneo. Sarà fondamentale recuperare Nistri, alle prese con la fase di riabilitazione dal suo infortunio.

Formazione: Gasti, S. Castagna, Mangini, A. Castagna, Rivanera, Baldo. Libero: Cecov. Ut.: S. di Puorto, R. di Puorto, Bistolfi, Nervi, Parodi. All.: Suglia.

Le ragazze Difficile leggere anche la prestazione della Cantine Rasore. Due set in cui a condizionare Bastiera e compagne è stata la paura. Un terzo parziale con una timida sensazione di poter tornare in gara. Una quarta frazione iniziata con un paio di errori e chiusa con un passivo pesante. Alle novaresi è bastato giocare una pallavolo continua per vincere. I parziali: 19-25, 21-25, 25-20, 15-25. La ricezione il fondamentale tecnico in maggiore sofferenza. La squadra di Dogliero fatica di conseguenza in attacco a trovare alternative a Fossati. Inefficace in particolare il gioco delle centrali. Terza frazione in cui il quadro è cambiato, a conferma di potenzialità all’altezza della categoria. Ovada apre il quarto set con uno 0-4 che è l’anticamera della sconfitta. “Abbiamo avuto un approccio agonistico non all’altezza della gara – l’analisi del ds Alberto Pastorino al termine – La paura di sbagliare ci porta a fare errori che vanno oltre i reali valori tecnici”. Pausa di una settimana poi il girone di ritorno che proporrà alla Cantine Rasore un vero e proprio ciclo terribile: in quattro gare il calendario propone quattro delle prime cinque della classifica.

Tabellino: Bastiera 3, Fossati 23, Pelizza 13, Angelini 4, Carangelo, Comandini 1. Libero: Lazzarini. Ut.: Pignone 1, Grillo, Lipartiti 1, Gueye 1. All.: Dogliero.