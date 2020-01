Ovadese Silvanese: un solo risultato con il Carrara90

OVADA - «Una gara da non sbagliare». E' stato perentorio Roberto Pastorino parlando, in settimana, della sfida di oggi al Geirino. L'Ovadese Silvanese trova il Carrara90, fanalino di coda. Un'occasione fondamentale per muovere davvero la classifica dopo il passetto determinato dal pareggio di Trofarello e lo stop di Santostefano. L'ultimo risultato utile dei torinesi, che nel girone di andata imposero il pareggio alla formazione nero arancio, è la vittoria di misura del 9 novembre con l'Arquatese. Poi sei sconfitte, nel 2020 gli stop contro Acqui e Valenzana. In casa Ovadese Silvanese da valutare le scelte di formazione. Domenica sono rimasti fuori Lovisolo, uomo esperto del centrocampo, e Cimino, esterno sinistro prelevato a dicembre dal Castellazzo. Per far loro posto servirà una soluzione diversa, magari il ricorso al portiere classe 2001 Cipollina già utilizzato a Trofarello.