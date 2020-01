"Abretti": attesa per il nuovo spettacolo

OVADA - Sono in corso proprio in questi giorni le prove de "Il meglio deve ancora venire", il nuovo spettacolo della Compagnia teatrale "Abretti" di Ovada. Si tratta di un'opera liberamente tratta da "Le Dieu du Carnage" la commedia della scrittrice e drammaturga francese Yasmina Reza, già "vista" anche in Italia col titolo "Il Dio della carneficina". L'adattamento prevede anche un avvicinamento alla realtà ovadese, visto che i luoghi sono riconducibili a quelli della nostra città, così come i nomi dei personaggi sono gli stessi degli attori in scena.

I quattro personaggi che saliranno sul palco del cinema teatro Splendor fagociteranno il pubblico nel loro dialogo delirante, figlio della società contemporanea in cui viviamo. Nel corso dell'incontro si riscopriranno coppia e poi uomo e donna, almeno fino a quando non sarà il suono del cellulare a interrompere per l'ennesima volta il dialogo in atto. L'appuntamento è per il 19 e 20 febbraio alle ore 21.10 presso il Cineteatro Splendor di via Buffa, a Ovada.