Alloisio: nuovo spettacolo per la Memoria

TAGLIOLO - “Non maledire questo nostro tempo” è il nuovo spettacolo proposto da Gian Piero Alloisio nell'ambito dell'edizione 2020 del Festival Pop della Resistenza. Si parte sabato 25 gennaio da Cisano sul Neva, entroterra di Albenga. Domenica 26, dalle 17.00, il cantautore ovadese sarà a Tagliolo, nel salone comunale, nell'ambito della celebrazione della Giornata della Memoria. Il nuovo spettacolo per la prima volta tratta il tema della Shoah.

Come sempre nello spettacolo ci sono alcune grandi canzoni, popolari e d’autore, che val la pena di far conoscere alle nuove generazioni. Fra queste, la canzone “Non maledire questo nostro tempo”. La scrissero “I Gufi” (gruppo di cabarettisti milanesi) vent’anni dopo la fine della seconda guerra mondiale per fare il punto su cosa si fosse realizzato degli ideali della Resistenza e su quanto ancora ci fosse da fare.