Enoteca: 100 mila euro per la promozione

OVADA - Arriveranno dalla Regione, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 per la valorizzazione di mercati locali e filiere corte, i centomila euro accordati all'Enoteca Regionale di Ovada. Il progetto presentato "Ori" è stato ritenuto meritevole di un contributo per la promozione non solo del vino ma del territorio con le sue eccellenze, bellezze, cultura e tradizioni, enogastronomia. "Sicuramente - ha commentato il presidente dell'ente, Mario Arosio - un grande risultato che per noi significa poter proseguire l'attività portata avanti nel 2019 con l'anno del Dolcetto". Il progetto "Ori" sarà presentato venerdì 7 febbraio, nella sede dell'Enoteca, dalle 17.00. Nell'ambito delle iniziative è prevista anche la pubblicazione del secondo numero del magazine, in edicola a maggio, con "Il Piccolo", "L'Ovadese" e "Il Novese".

Maggiori dettagli su "Il Piccolo" in edicola martedì 21 gennaio 2020.