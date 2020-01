Settima sconfitta per l'Ovadese Silvanese, Gomez trascina la Santostefanese

OVADA - È maturata nella ripresa la settima sconfitta stagionale dell'Ovadese Silvanese, battuta a Santo Stefano Belbo da una formazione ormai stabile in zona play-off. Nella prima giornata del girone di ritorno gli astigiani hanno replicato il successo ottenuto nella gara di andata grazie alla tripletta realizzata da Gomez e alla marcatura finale di Boschiero, che ha fissato il punteggio sul 4 a 2. E dire che la gara aveva preso la giusta piega per gli ospiti, passati in vantaggio al 17' con Oddone, abile a raccogliere (dopo un intervento mancato dello stesso Boschiero) un bel cross di Bernardi e a trasformarlo in rete. Quattro minuti dopo Gomez ha pareggiato i conti con un sinistro dal limite dell'area passato sotto la pancia di Gallo. Padroni di casa ancora pericolosi alla mezz'ora con Boschiero, autore di una rete annullata dal direttore di gara, signor Gabriele Framba di Torino, per una posizione di fuorigioco su un'azione in mischia. Nel finale di tempo ci ha pensato ancora Gomez a portare in vantaggio i suoi con un colpo di testa da dentro l'area piccola su un corner dalla destra.

Nella ripresa i ragazzi di mister Pastorino hanno subito ricucito lo strappo con Rosset, che ha trasformato il calcio di rigore concesso dopo appena due minuti per un fallo di Bregaji su Oddone. Palla sotto la traversa e punteggio nuovamente in parità. Il rosso sventolato in faccia a Bernardi all'8' della ripresa, invece, ha portato alla superiorità numerica della Santostefanese, tornata a spingere nel finale di gara. Su una bella combinazione Minardi-Rosset è arrivato l'ultimo brivido per i locali, che hanno tenuto il fiato sospeso sulla traiettoria insidiosa - con palla uscita a fil di palo - della conclusione dell'ex Castellazzo. A venti minuti dal termine Gomez ha piazzato l'impronta decisiva sul match con un preciso tap-in sulla respinta di Gallo. La festa dei padroni di casa è stata legittimata dal 4 a 2 realizzato da Boschiero, in gol con un tiro finito nel sacco dopo aver sbattuto contro sul secondo palo.