Arquatese ospita Lucento, Acqui cerca il bis con Cit Turin

ARQUATA SCRIVIA - Dopo la Pro Villafranca, il Lucento: doppio impegno casalingo più che proibitivo per l'Arquatese di Vennarucci che, dopo avere incontrato la seconda in classifica, ospita la capolista che domenica scorsa ha espugnato il "Cattaneo". Tre le assenze fra le fila dei biancoazzurri: Bianchi, Vera e Tavella con la difesa da reinventare proprio contro il secondo miglior attacco del girone.

Cerca i tre punti contro il Mirafiori l'Asca dopo la sconfitta interna con il Lucento: con Borromeo squalificato è il turno di uno fra Ghé e Robotti, mentre a centrocampo e in attacco dovrebbero rientrare Vicario e Luca Rossi. Stesso obiettivo per l'Acqui che ospita l'ostico Cit Turin: Arturo Merlo potrebbe finalmente schierare dal primo minuto Giacomo Innocenti, mentre sarà sicuramente assente Rondinelli fermato dal giudice sportivo.

Trasferte abbordabili quelle di Valenzana Mado e Gaviese: i rossoblù di Nobili ,che in settimana hanno perso per due mesi Daniele Conti, per infortunio faranno visita ad un Carrara 90 reduce dalla 'manita' dell'"Ottolenghi" e dovrebbero recuperare Capra in porta. I biancogranata allenati da Guaraldo recuperano Benabid dalla squalifica e con un successo sul campo del Pozzomaina metterebbero ulteriore distacco fra loro e la zona playout.

Infine, gara insidiosa per l'Ovadese Silvanese che a Santo Stefano Belbo gioca contro una delle squadre più in forma del momento reduce da otto vittorie nelle ultime nove gare fra campionato e coppa: possibile il nuovo impiego dall'inizio del portiere Cipollina per ovviare all'obbligo di schierare un 2001 con Panariello infortunato e gli altri juniores ancora acciaccati. In attacco confermato il tridente con Minardi, Rosset e Cimino.