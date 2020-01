Gabusi ai sindaci: "Lavori conclusi entro marzo"

ALESSANDRIA - I pendolari della linea ferroviaria Acqui-Ovada-Genova dovranno pazientare ancora qualche settimana.

Ad ogni modo, sulla tratta i lavori stanno procedendo con solerzia per rimediare quanto prima a una situazione indubbiamente ‘scomoda’ (in particolare per chi viaggia). Questo è quanto è emerso al termine dall’incontro convocato nel pomeriggio di ieri, lunedì 13, in Prefettura ad Alessandria, nel corso del quale i tecnici di Rfi e Trenitalia si sono confrontati con i sindaci del territorio - presenti le amministrazioni di Acqui Terme, Ovada, Visone, Prasco, Cremolino e Molare - insieme all’assessore regionale ai Trasporti, Marco Gabusi, al presidente della Provincia Gianfranco Baldi e al vice prefetto Paolo Ponta.

Il tavolo tecnico è servito a illustrare lo stato dell’arte a poco più di un mese e mezzo dagli eventi alluvionali che hanno causato smottamenti lungo la linea ferroviaria, con inevitabili disagi per coloro che, per lavoro o motivi di studio, sono soliti servirsi dei treni in partenza da Acqui e in arrivo da Genova.