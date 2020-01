Due volte in vantaggio: un punto per l'Ovadese Silvanese

OVADA - Riparte con un punto la corsa dell'Ovadese Silvanese nel campionato di Promozione. Sul campo di Trofarello è finita 2-2 per una squadra al primo test ufficiale dopo il restyling del mese di dicembre. E le differenze sul campo si sono viste. La grande novità l'inserimento in porta di Cipollina, classe 2001, che aveva già giocato la prima gara di campionato contro la Santostefanese. Davanti a lui Bernardi, Donà, Roncati e il rientrante Martinetti sulla sinistra. A centrocampo il trio composto da Lovisolo, Anania e Porrata. In avanti, come previsto, Minardi, Cimino e Rosset. E proprio l'ex Castellazzo ha portato in vantaggio la sua squadra. Prima del riposo il pareggio dei torinesi con Petiti. Nella ripresa meglio la formazione di Pastorino che tiene il campo, crea diverse occasioni e passa con la prima rete in nero arancio di Minardi. A rovinare la festa è però una punizione di Aadoui che supera la barriera e beffa il portiere ovadese.