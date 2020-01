Prevenzione e beneficenza: una cucina per i Cappuccini

OVADA - Dal 2013, dopo la firma della convenzione con i Frati Capuccini Minori di Genova, il convento della chiesa dell'Immacolata di via Cairoli è diventato centro pulsante delle attività portate avanti da Associazione Vela e Fondazione Cigno. Ora le due realtà attive nell'ambito del volontariato a favore dei malati oncologici vogliono aggiungere un ulteriore tassello. Attrezzare la cucina interna in modo che sia a norma e diventi strumento per corsi teorici e pratici di alimentazione e prevenzione corretta. Per questo motivo è stata lanciata la campagna legata a un link sul sito "ilmiodono.it". Per il link completo è possibile consultare la pagina Facebook di Fondazione Cigno. "Votare - spiegano i volontari - può dare diritto alla partecipazione al bando nazionale di Unicredit. C'è tempo fino al 29 gennaio".