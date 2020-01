Santuario delle Rocche chiama, Parrocchia risponde

OVADA - Porta ancora i segni dei danni causati dalle piogge di novembre il santuario di Madonna delle Rocco. La chiesa è stata chiusa per due settimane dopo l’importante frana verificatasi sul terreno sottostante il muraglione sulla parte sovrastante il torrente Amione. In questo particolare momento di aiuto e generosità si inserisce la tombolata dal titolo “Aspettando la Befana” che si è sempre svolta alla sera della vigilia dell’Epifania presso i locali dell’ex asilo del Santuario. Quest’anno per motivi di sicurezza, la serata è in programma presso il salone polivalente “Don Valorio” del Santuario di San Paolo della Croce di Corso Italia ad Ovada. L’appuntamento in svolgimento domenica 5 gennaio 2020 alle ore 16.00 porta un titolo piuttosto suggestivo: “S.O.S. Santuario delle Rocche chiama…Parrocchia di Ovada …..risponde”. Si tratta anche di un pomeriggio per trascorrere insieme a grandi e piccini una piacevole giornata, accompagnata da squisiti dolci e ricchi premi per i bambini. Anche per questa occasione gli organizzatori delle Rocche attendono una grande partecipazione quale segno di vicinanza