Anno del Dolcetto: bilancio molto positivo

OVADA - Una solida collaborazione con Dogliani e Diano D’Alba per la promozione comune del prodotto e per lo sviluppo di progetti turistici a sfondo vitivinicolo. E poi seminari, vetrine importanti come la partecipazione dal Vinitaly e ad “Aperto per cultura”, tanti momenti in cui parlare di vino, ma non solo. Un bilancio particolarmente ricco quello dell’Anno del Dolcetto che si è chiuso con il 31 dicembre. Sullo sfondo dodici mesi dedicati alla riscoperta di un vitigno che fa parte del patrimonio del Piemonte e dev’essere rilanciato per diventare attore protagonista negli scenari economici in cui è inserito. Sulla sfondo un programma di iniziative anche per il 2020.



In edicola con "Il Piccolo" del 31 dicembre.