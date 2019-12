Asse Piemonte - Liguria per il pedaggio sull'A26

OVADA - Una richiesta analoga per la A12, nel tratto tra Rapallo e Chiavari, è già stata accolta. E così Regione Piemonte e Regione Liguria, entrambe a guida centro destra, hanno deciso di muoversi anche per la A26, nel tratto tra Ovada e Masone. La ragione: l’emergenza generata dal blocco sulla 456 del Turchino che diversi disagi sta portando soprattutto in Valle Stura. “Visto il permanere del grave disagio dei territori liguri – scrivono Alberto Cirio e Giovanni Toti, rispettivamente governatori di Piemonte e Liguria – si rinnova la richiesta di esenzione del pedaggio autostradale per la A26, nel tratto tra Ovada e Masone, fino al ripristino della regolare percorribilità”.