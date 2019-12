Non c’è il rientro a casa sotto l’albero degli sfollati

CASTELLETTO D'ORBA - «Le famiglie fuori casa per Natale sono la ferita più grande»: il sindaco di Castelletto d’Orba, Mario Pesce, non nasconde la tristezza per una realtà che accomuna ancora decine di persone.

È la piccola comunità di borgata Bozzolina la più colpita: alcuni residenti ha trovato sistemazione all’albergo Italia di Silvano d’Orba, dove saranno ospitati anche per il pranzo del 25: «Qui stiamo bene - racconta uno di loro - I gestori fanno tutto quel che è necessario per cercare di alleviare i nostri disagi. Se fosse per me è chiaro che tornerei nella mia abitazione, ma non abbiamo neanche il gas».